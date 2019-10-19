الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس‎حقق لاعب نادي حراء محمد المولّد لقب بطولة المملكة التصنيفية للدرجة الأولى التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 17-19 أكتوبر الجاري بمشاركة 9 أندية.وسلّم خالد السعد المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش اللاعب محمد المولد كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة.ونال لاعب نادي الهلال العابد الحازمي المركز الثاني حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية فيما جاء زميله ناصر الحازمي حيث تسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية وحل رابعاً عبدالعزيز أبو رقه لاعب نادي الهلال.// انتهى //19:00ت م0101