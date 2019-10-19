مكة المكرمة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسعقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري اليوم, اجتماعاً بفريق العمل المشارك في مشروع "كيف نكون قدوة في نسخته الرابعة", ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي, وذلك بمقر الفرع بالعاصمة المقدسة.ويشارك فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم مبادرات نوعية تحقق التطلعات المنشودة لمشروع ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن الكريم", الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مع بداية هذا العام, ضمن مشاريع ملتقى مكة الثقافي.وأوضح الشيخ العمري أن مشاركة فرع الهيئة ستكون من خلال مراكزها التوجيهية والميدانية المنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة, موكدًا ضرورة تقديم البرامج والفعاليات العصرية المواكبة لرؤية إمارة منطقة مكة المكرمة.ولفت الانتباه إلى أن هذه البرامج والفعاليات تحظى بمتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //19:10ت م0102