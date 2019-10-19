الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم, حفل سباقه الـ (20) على كأس إمارة المنطقة الشرقية وكأسا آسيا وأستراليا ونيوزيلندا, ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام.واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكانت الأشواط الرئيسية هي الشوط الخامس على كأس إمارة المنطقة الشرقية على مسافة 1400 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات، والشوط السابع على كأس آسيا وأستراليا و نيوزيلندا على مسافة 2000 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات.وسلّم وكيل إمارة المنطقة الشرقية خالد بن محمد البتال كأس إمارة المنطقة الشرقية لمحمد بن عايش الطيار مالك الفرس "مصابيح" العائدة ملكيتها لإسطبل أبناء محمد بن عايش الطيار التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الخامس.كما سلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين كأس آسيا وأستراليا و نيوزيلندا لمدرب الجواد "ابن النفيس" بدر سعود رزيق العائد ملكيته لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز, الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.// انتهى //19:37ت م0105