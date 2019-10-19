الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غداً, ثالث مواجهاته, ضمن تصفيات غرب آسيا المقامة حالياً في البحرين والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 في تركمانستان، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب عمان على صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة.وأنهى "الأخضر" استعداداته لمباراة عمان بإقامة حصة تدريبية على صالة نادي الشباب البحريني بإشراف الإسباني لويس فونسيكا, الذي رسم خطة وتشكيلة المواجهة من خلال تجهيز الأسماء, التي ستشارك في اللقاء وتطبيق النهج الذي سينتهجه.من جهته أكد اللاعب معاذ العسيري جاهزية المنتخب لخوض المباراة قائلاً : "بلا شك أكملنا تجهيزاتنا لمواجهة المنتخب العماني الشقيق الذي يقدم مستويات متطورة في التصفيات ويملك لاعبين مميزين لكننا سندخل اللقاء وهدفنا النقاط الثلاث".يذكر أن المنتخب السعودي يدخل اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل لحصد إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية إلى كأس آسيا المقبلة.// انتهى //19:45ت م0107