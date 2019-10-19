الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسحقّق النصر فوزاً على حساب مضيفه الرائد بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وافتتح المغربي عبدالرزاق حمدالله النتيجة في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر اللقاء، قبل أن يضيف يحيى الشهري الهدف الثاني في الدقيقة 93.وبتلك النتيجة ارتفع رصيد النصر لـ 11 نقطة في المركز السادس وله مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر وله مباراة مؤجلة.//انتهى //20:53ت م0109