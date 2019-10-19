الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسفاز فريق الشباب بهدفين مقابل هدف على نظيره الاتفاق ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالعاصمة الرياض .وسجل سبستيان جونيور هدف فريق الشباب الأول في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل سيدريك أميسي للاتفاق في الدقيقة 71، ليعيد الأرجنتيني كريستيان جوانكا التقدم للشباب مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في شباك فريقه السابق الاتفاق عند الدقيقة 74، أهدى به النقاط الثلاث لفريقه الحالي.وارتفع رصيد الشباب إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بينما على الجانب الآخر بقي الاتفاق في المركز الثاني عشر بست نقاط.//انتهى //20:53ت م0110