الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واستغلب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة 41 - 16 في ثاني جولات دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المؤهلة للعب في دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 المقرر إقامتها العام المقبل في اليابان "طوكيو 2020م".يُذكر أنه يتأهل منتخب واحد بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020م من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في التصفيات الآسيوية، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني ملحقاً يتحدد موعده بعد نهاية التصفيات.// انتهى //20:53ت م0112