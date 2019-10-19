رياضي / "أخضر اليد" يفوز على هونغ كونغ في ثاني جولات التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2020م
السبت 1441/2/20 هـ الموافق 2019/10/19 م واس
الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس
تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة 41 - 16 في ثاني جولات دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المؤهلة للعب في دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 المقرر إقامتها العام المقبل في اليابان "طوكيو 2020م".
يُذكر أنه يتأهل منتخب واحد بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020م من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في التصفيات الآسيوية، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني ملحقاً يتحدد موعده بعد نهاية التصفيات.
// انتهى //
20:53ت م
0112