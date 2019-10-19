أبوجا 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسشنّ الجيش النيجيري عملية عسكرية كبرى لإنهاء أعمال التمرد في شمال شرق نيجيريا.وأفاد المتحدث باسم الجيش النيجيري أمينو الياسو اليوم أن القوات تواصل ملاحقة الهاربين من متمردي جماعة بوكو حرام الإرهابية، وتكثف هجومها عليهم في محافظة بورنو ومناطق أخرى بشمال شرق البلاد، مضيفًا أنه عُثر على أسلحة وسيارات تابعة لبوكو حرام الهاربين.وتطرق إلى أن القوات المنتشرة في منطقة غوبيو ببورنو تصدت بنجاح لهجوم شنّته بوكو حرام على موقعهم وقتلت أحد الإرهابيين، وأن عمليات الجيش في مناطق أخرى من البلاد أسفرت مؤخرًا عن إلقاء القبض على عدد من المتمردين ومصادرة أسلحة.وتواجه نيجيريا تحديات أمنية، جزء منها التمرد الذي تشنّه بوكو حرام الذي أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص منذ عام 2009م.// انتهى //21:27ت م0115