أبوجا 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واساختتمت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، زيارة للعاصمة النيجيرية أبوجا استمرت يومين.والتقت بنسودا خلال الزيارة بنائب الرئيس النيجيري ييمي اوسينباجو، وبحثت معه التعاون بين نيجيريا والمحكمة الجنائية الدولية.وتهدف زيارة بنسودا إلى إجراء تحقيق حول الوضع في نيجيريا، بشأن الجرائم التي ترتكب في بعض مناطق البلاد.// انتهى //22:05ت م0117