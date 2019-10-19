محايل 20 صفر 1441 هـ الموافق 19أكتوبر 2019 م واسواصلت بلدية محافظة المجاردة جهودها ضمن برنامج "التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري" في إزالة المخلفات بجميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها واستبدال الإنارة المتهالكة وصيانتها.وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوّه البصري, وتحسين المشهد الحضري بمحافظة المجاردة.وفي شأنٍ متصل بأعمال بلدية المجاردة، فقد تابعت جولاتها التفتيشية والرقابية المعنية بالصحة العامة، وذلك بالوقوف على الأنشطة التجارية والتزام ممارسيها باشتراطات السلامة.وشملت الجولات عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 14 كيلو غراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وإغلاق 4 محلات تجارية، فيما سجلت مخالفات على محال لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.// انتهى //22:12ت م0119