الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واستغلب فريق الهلال على نظيره الوحدة 3 - 0 في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لكرة الطائرة.وفاز الأهلي على الابتسام بنتيجة 3 - 0وتغلب الاتحاد على الفيصلي بنتيجة 3 - 1وخسر فريق الهداية من الموج بنتيجة 3 - 0.وبذلك يتصدر ترتيب المسابقة الهلال والأهلي والاتحاد بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط .يذكر أن يوم أمس شهد لقائين، حيث فاز الترجي في اللقاء الأول على النصر 3 - 0 أمس، فيما تغلب في اللقاء الثاني السلام على الجبلين 3 - 0.//انتهى//22:17ت م0122