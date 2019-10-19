رياضي /نتائج الجولة الثالثة لممتاز الطائرة
السبت 1441/2/20 هـ الموافق 2019/10/19 م واس
الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس
تغلب فريق الهلال على نظيره الوحدة 3 - 0 في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لكرة الطائرة.
وفاز الأهلي على الابتسام بنتيجة 3 - 0
وتغلب الاتحاد على الفيصلي بنتيجة 3 - 1
وخسر فريق الهداية من الموج بنتيجة 3 - 0.
وبذلك يتصدر ترتيب المسابقة الهلال والأهلي والاتحاد بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط .
يذكر أن يوم أمس شهد لقائين، حيث فاز الترجي في اللقاء الأول على النصر 3 - 0 أمس، فيما تغلب في اللقاء الثاني السلام على الجبلين 3 - 0.
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22:17ت م
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