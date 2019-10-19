رأس تنورة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واساختتمت وحدة التوجيه والإرشاد بمكتب التعليم بمحافظة رأس تنورة أمس الأول البرنامج الإرشادي التدريبي التخصصي الذي أقيم بعنوان "النظريات الإرشادية وتطبيقاتها التربوية"، وقدمه على مدى يومين رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بمكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الرحمن بن علي الصبخة في مقر مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية برأس تنورة بحضور 14 مرشدًا طلابيًا، وذلك في إطار التعاون في مجال التدريب بين مكتبي تعليم القطيف ورأس تنورة .واستعرض الصبخة أهم النظريات الإرشادية وتطبيقاتها التربوية في العمل الإرشادي كنظرية الذات لكارل روجرز، ونظرية الإرشاد العقلاني الانفعالي السلوكي لألبرت إليس,والنظرية السلوكية "علم النفس السلوكي" لجون واطسون .وثمن المساعد التعليمي بمكتب تعليم القطيف علي بن عبدالله الشهري هذا التعاون المثمر بين المكتبين وأقسامهما فيما يعود نفعه وفائدته للمصلحة التعليمية وعلى تطوير العاملين و الإسهام في النمو المهني والتدريبي للمستهدفين في كل برنامج فيما يحقق الأهداف العامة للوزارة و تحقيق الرؤية الطموحة 2030 .// انتهى //22:23ت م0123