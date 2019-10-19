الخرطوم 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسسلّم وفد الحكومة السودانية الذي يقود التفاوض مع حركات الكفاح المسلح في جوبا اليوم وفد الحركة الشعبية شمال التي يقودها عبد العزيز الحلو ولجنة الوساطة من جنوب السودان ورقتين تشملان رده على إعلان المبادئ.وتحمل الورقة الأولى رد الوفد على مقترح إعلان المبادئ الذي قدمه وفد الحركة الشعبية شمال حول قضايا التفاوض، فيما تحمل الورقة الثانية تصور وفد الحكومة لعملية إدارة التفاوض حول مجمل ملفات الحوار.من جانبه، طلب وفد الحركة الشعبية شمال للمفاوضات منحه مدة تتراوح ما بين يوم إلى يومين لدراسة محتوى الأوراق التى قدمها وفد الحكومة المفاوض.ومن المتوقع أن تعد الوساطة ورقة توافقية تعرض على اجتماع الوفديْن الذي سيعقد الاثنين المقبل، يتمخض عنها إعلان مبادئ شامل حول قضايا التفاوض.// انتهى //22:28ت م0125