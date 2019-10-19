الطائف 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واساختتمت امس على ملاعب الصالة الرياضية بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في الطائف بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الهدف للإعاقة البصرية (التجمع الأول)وجاءت نتائج اليوم على النحو التالي فوز فريق الطائف لكرة الهدف على نظيرة فريق مكة بنتيجة 9 / 6 في ثاني ايام المنافسات دوري الدرجة الاولى ، كما فاز فريق حائل على الجوف بنتيجة 11 / 1 ، كما فاز فريق جازان على نظيرة فريق الجوف بنتيجة 2 / 12 .// انتهى //23:32ت م0130