الطائف 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واساختتمت مساء أمس بمقر جمعية الثقافة والفنون بالطائف بمقر الجمعية مسابقة الزاهدية للفنون البصرية في دورتها الثالثة حيث أقيم بهذه المناسبة حفل فني متنوع أخرجه الفنان سامي الزهراني بحضور عدد من الفنانين والمثقفين تضمّنت فقراته عروض فنية وفلكلورية ومشاركات غنائية للفنان عبدالإله محمد والفنان سعد العاطف بالإضافة إلى فيلم قصير عن المسابقة.وتضمّن الحفل الإعلان عن الفائزين في المسابقة التي بلغ مجموع جوائزها 45 ألف ريال حيث حصل على المركز الأول الفنان صالح الشهري ، وحصلت على المركز الثاني الفنانة نوف الشريف ، فيما حصل على المركز الثالث الفنان عبدالله بن صقر ، كما منحت لجنة التحكيم ثلاث جوائز تقديرية للفنانة يثرب الصدير والفنان علي المقرب والفنانة هناء الشبلي.وتضمّن الحفل تكريم الفنانين المشاركين في مشروع معالجة مظاهر التشوه البصري بالطائف حيث تم تكريم الفنان خالد آل بخيت لتنفيذه الجداريات الفنية في نفق مستشفى الامير منصور ، وتكريم الفنان رائد الأحمري لتنفيذه جدارية (شموخ وعزة) في تقاطع شارع الجيش مع طريق وادي وج.وسبق انطلاق الحفل تدشين معرض للأعمال المشاركة في المسابقة احتوى على 70 عمل تشكيلي وذلك في صالة الفنون التشكيلية "الطائف آرت جاليري" يستقبل زواره يوميا إلى 27 أكتوبر الجاري.يذكر أن المسابقة نظّمتها "الجمعية" تلقت 151 عمل تشكيلي قدّمها 131 فنان وفنانة من مختلف مناطق المملكة حيث تم فرز الأعمال من قبل اللجنة المنظّمة وعرضها على لجنة التحكيم .// انتهى //23:32ت م0131