الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسنظمت دار الحضانة الإجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجاً اجتماعياً وترفيهياً بمقر الدار تحت شعار (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)، بالتعاون مع فريق كلنا طموح التطوعي، بحضور مدير عام عمل وتنمية الرياض الدكتور يوسف السيالي، وعدد من المشرفين والمهتمين بالشأن الإجتماعي .وجاء الهدف من البرنامج الموجه لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين وأطفال دار الحضانة تقوية الروابط الإجتماعية بين المسنين والأطفال وإشعارهم بالبهجة وتعزيز الانتماء مع الأفراد الآخرين.وتضمن البرنامج الترحيب بالمسنين والحضور، عبر كلمة ألقاها قائد الفريق التطوعي علي الحضان، تلاها كلمة ترحيبية من مديرة دار الحضانة هدى سيلان التي أبدت سعادتها باستضافة هذه الفئة الغالية بمقر الدار، مؤكدة أهمية النشاطات الاجتماعية وتأثيرها على الفرد والمجتمع.واشتمل البرنامج على العديد من الأنشطة والمسابقات الترفيهية، بالإضافة إلى أركان أخرى مثل الركن التراثي، وركن للألعاب والتلوين، فيما تخلل البرنامج العديد من العروض والأناشيد بمشاركة فرقة دقائق مرح وأطفال الدار.اختتم البرنامج بكلمة للدكتور السيالي عبر فيها عن سروره بالمشاركة في هذه الأمسية، مثمناً لمنسوبات الدار والمنظمين جهدهم لإخراج البرنامج بالشكل الذي ظهر به.// انتهى //23:38ت م0132