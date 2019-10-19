القاهرة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسفاز فريق الزمالك على ضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب "السلام" بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط، ليرتقي إلى صدارة جدول الدوري بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند سبع نقاط في المركز الرابع.// انتهى //23:46ت م0133