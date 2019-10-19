حائل 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمنتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات مساء اليوم , حفل اختتام بطولة حائل الأولى لجمال الخيل العربية الأصيلة.وقام سموه ومرافقيه بجولة على المعرض المصاحب والاجنحة المشاركة واستمع لشرح لمكونات كل جناح ثم أعلنت بعد ذلك خلال الحفل الخطابي، المرابط الفائزة في البطولة لكل الفئات المشاركة.وحققت المركز الأول والجائزه الذهبية في فئة المهرات لعمر السنة، المهرة سانقريا للمالك متعب الطخيس، فيما جاءت في المركزالثاني والجائزة الفضية المهرة إكرام الخالد للمالك نبيل الصبحي، بينما حلت ثالثاً وحصلت على الجائزة البرونزية المهره عروب الخالدية لاسطبلات الخالدية.وفي فئة المهرات عمر السنتين والثلاث فحققت المركز الأول والجائزة الذهبية المهرة رسالة الخالدية لاسطبل الخالدية ، والمركز الثاني والجائزة الفضية المهرة ترياسوري اي اس لسلطان الحارثي والمركز الثالث والجائزة البرونزية المهرة شموخ أي لناصر الفوزان.أما في فئة الافراس فجأت الفرس سرنتي ار تي اي في المركز الأول وحققت الجائزة الذهبية للمالك وليد الضحيان وحلت في المركز الثاني وحصلت على الجائزة الفضية الفرس بيلا ليبرتاد أم س للمالك عبدالله التويجري وحصدت المركز الثالث والجائزة البرونزية الفرس يو أل لوكا للمالك عبدالعزيز الفوزان.وفي فئة المهارة عمر السنة جاء المهر صادح الخالدية لمربط المجد، فقد جاء في المركز الأول وحقق الجائزة الذهبية وفي المركز الثاني والجائزة الفضية المهر نواف السكب لنايف ابو رياش وحقق المركز الثالث والجائزة البرونزية المهر مشهور العنان لسامي القاضي.وفي فئة المهر عمر السنتين والثلاث فحقق هلال الخالدية لاسطبلات الخالدية المركزالأول والجائزة الذهبية، أما المركزالثاني والجائزة الفضية فكانت من نصيب المهر مشعل أم لصالح الوابل في حين حصل على المركزالثالث والجائزة البرونزية المهر رايات الخالدية لاسطبلات الخالدية.فيما جاءت نتائج فئة الحصن، أولاً والجائزة الذهبية للحصان رازي الخالدية لاسطبلات الخالدية، أما المركز الثاني والجائزة الفضية فكانت للحصان يعسوب المعود لاسطبلات الخالدية، في حين كان المركز الثالث والجائزة البرونزية للحصان بتار الثاني للمالك مطلق خرصان.// يتبع //23:58ت م0134

عقب ذلك جرى استعراض الخيول العربية الأصيلة وتكريم أصحابها.وفي الختام كرّم أمير منطقة حائل أصحاب المراكز الأولى، والمرابط السعودية الحاصلة على كأس العالم، ثم كُرِم الرعاة والمساهمين في نجاح البطولة، وأعضاء اللجان التنظيمية ولجان التحكيم وشركاء النجاح وشارك سموه في أداء العرضة السعودية والتي أدتها فرقة الفنون الشعبية.عقبها رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد في تصريح صحفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم المستمر للفعاليات والبطولات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة ولبطولة حائل الأولى لجمال الخيل العربية الأصيلة مشيداً سموه بنجاح البطولة في نسختها الأولى مؤكداً سموه أن النجاح في البطولة محليا سيكون دافعاً لمواصلة النجاح في النسخة الثانية لتكون بطولة عالمية مؤكداً سموه حرص منطقة حائل على أن تقدم نفسها بقوة في كافة المجالات معرباً عن شكره للمساهمين بهذا النجاح من مشاركين ومنظمين ورعاة.وكانت البطولة قد افتتحت يوم الخميس الماضي, بمشاركة 240 جواداً من جميع مرابط الخيل العربية الأصيلة بالمملكة, ووصلت جوائزها إلى 600 ألف ريال, وسبع سيارات وسط منافسة قوية من قبل المرابط المشاركة.حضر الحفل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن احمد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز رئيس مجلس ادارة نادي الفروسية وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله بن محمد مساعد رئيس هيئة تطوير حائل وصاحب السمو الملكي الامير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المشرف العام على مهرجان الاميرسلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن مقرن نائب امير منطقة حائل وعدد من المسئولين.// انتهى //23:58ت م0135