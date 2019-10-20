بريدة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واستوَّجَ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية, اليوم الفائزين الأوائل بألقاب الفئات الذين شاركوا في رالي القصيم، الذي يشكل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية المقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبإشراف مشرف عام الراليات بالمملكة عبدالله باخشب، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة ورعاية عبد اللطيف جميل للسيارات، ومجموعة "أم بي سي" الإعلامية والعربية للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وذلك بمركز النخلة بمدينة بريدة.وعزف السلام الملكي فور وصول سموه مقر الحفل, بعد ذلك ألقى سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية كلمة أكد من خلالها أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يشكل منعطفاً تاريخياً في رياضة السيارات من خلال ما تشهده من تطور كبير بفضل من المولى سبحانه وتعالى ثم بفضل من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته لرالي القصيم وترؤسه اللجنة العليا المنظمة للرالي التي كان لرعايته الكريمة فيها الدور الكبير في نجاح هذا الرالي، كما وجه شكره أيضاً إلى شباب القصيم على تطوعهم ومبادرتهم أيضاً للإسهام في إنجاح الرالي.من جانبه هنأ سمو أمير منطقة القصيم, الفائزين في الرالي, مؤكدا أن خير ما استثمر في هذا الرالي أن جميع العاملين به من أبناء الوطن, مثنياً على الجهود التي بذلها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل, وكافة الجهات الحكومية بالمنطقة التي أسهمت في تحقيق النجاح, مؤكداً أن هذا النجاح في تنظيم الرالي يجير للوطن عامة وقيادته الرشيدة ويدعم كل رياضة تصقل مهارات الشباب, حامداً المولى عز وجل على نجاح هذا الرالي وسلامة كافة المشاركين وخلو الفعاليات من أي حوادث.وعبر سموه عن فخره بهذا الإنجاز الرياضي الذي أسهم به كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة بكل نجاح وتميز ومهنيه, مشيراً على أن الطبيعة الجغرافية التي تمتلكها المنطقة تعد حافزا كبيرا لتنفيذ العديد من الراليات بها, سائلاً المولى عز وجل أن تكون هذه البطولة مشجعة لبطولة دكار الدولية والمقامة في شهر يناير وداعماً لكل بطولة بالمملكة, داعياً الله سبحانه ان يبارك بالجهود.بدوره قدم مشرف عام الراليات في المملكة عبدالله باخشب شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومساندته لاستضافة الرالي ولجميع الجهات الحكومية والخاصة، كما شكر سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد على الثقة التي أولاها له، وأيضاً لإدارة الرالي المنظمين ولكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث.عقب ذلك توج سمو أمير منطقة القصيم وسمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية السائقين الفائزين وهم يزيد بن مُحمَّد الراجحي والشيخ خالد بن فيصل القاسمي وياسر بن السعيدان في الترتيب العام و فئة السيارات النموذجية "تي 1"، ويوسف السويدي وسلمان الشمري ومتعب الشمري في فئة سيارات الإنتاج التجاري "تي 2"، صالح السيف وصالح العبد العالي في فئة العربات الصحراوية الخفيفة "تي 3".أما في فئة الدرّاجات النارية العادية، فقد تُوِّجَ الدرّاجون الإماراتي مُحمَّد البلوشي والسعودي مشعل الغنيم والإماراتي عبداللـه بن دخان، في حين تُوِّج الدرّاجون السعوديون عبدالمجيد الخُليفي ورياض العُريفان وسُلطان المسعود في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات, كما تُوِّج السائق إبراهيم المهنّا بلقب فئة الشاحنات "تي 4".من جهتهم عبر الفائزون عن سعادتهم لتمكنّهم من إنهاء الرالي في هذه المراكز المُتقدِّمة، رغم المصاعب والمشاكل التي واجهها بعضهم، مدركين أنها جُزءٌ لا يتجزَّأ من الراليات الصحراوية ومُغامراتها، مقدمين شكرهم لأمارة منطقة القصيم وللاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وكافة الجهات على هذا المُستوى المُتقدِّم الذي ظهر به الرالي، مشيرين إلى انتظارهم بفارغ الصبر انطلاقة رالي داكار 2020 في السعودية للمُشاركة فيه.وجذبت بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية اهتمامًا كبيرًاً من طرف المُشاركين ووسائل الإعلام والجماهير على حدٍّ سواء، إذ تُحقق البُطولة نُموًا كبيرًا في شعبيتها مما يُدلِّل على أهميتها البالغة لمُختلف المُشاركين، إلى جانب المُستوى العالي للتنافس فيها، رغم أنه الموسم الأول لهذه البُطولة.حضر حفل التتويج وكيل منطقة إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع, ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني، ومدير فرع هيئة السياحة بالمنطقة إبراهيم المشيقح, وعدد من المتسابقين والهواة.// انتهى //00:08ت م0136