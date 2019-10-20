تورينو 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واستصدر فريق يوفنتوس دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثامنة للدوري الإيطالي.وسجل هدفي يوفنتيس اللاعب كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19 واللاعب ميرالم بيانيتش عند الدقيقة 54 ، فيما سجل هدف بولونيا اللاعب دانيلو في الدقيقة 26.وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تراجع بولينا إلى المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.// انتهى //00:29ت م0139