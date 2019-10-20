الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن سلمان يشيد بمشاركة المعلمين والمعلمات في مبادرة «خير أمة».أمير جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة.. غداً.«صحة القصيم» تنتهي من تنفيذ عشرة مشروعات صحية بتكلفة 266 مليون ريال.سعود بن خالد يكرم 42 خريجاً يمثلون كبار مديري الشركات.انطلاق المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي بالطائف.مركز الملك سلمان يشارك في اجتماع بجنيف.. وينظم ورشة عمل بالرياض.سفارة المملكة في لبنان تجلي 330 مواطناً ومواطنة من لبنان.اتهامات بين «قسد» وأنقرة بخرق وقف النار.اعتصامات فلسطينية لدعم بقاء «الأونروا».المملكة عززت نبذ الإرهاب فجنت نهضة داخلية.معارك حجة تردي 100 حوثي.. والميليشيات تبدأ حملة تجنيد إجباري.المفاوضات السودانية تتجه لاتفاق سياسي.اعتقال جاسوس إيراني في السويد.// يتبع //06:30ت م0003