وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( موسم الرياض.. بهجة وحياة) :باقتدار.. استطاع موسم الرياض أن يصبح محط أنظار المنطقة والعالم، من خلال تغييره لمفهوم الترفيه في السعودية، مقدماً المملكة للعالم بالشكل الجديد لها، المتواكب مع قيمتها الثقافية والتراثية، ومكانتها السياسية والاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يضع «الرياض» كواحدة من أهم مدن المنطقة جذباً للسيّاح.واشارت الى ان سعي الهيئة العامة للترفيه بأن يكون «موسم الرياض» منطلقاً أساسياً لتحقيق أهداف الرؤية، بأن تصبح العاصمة السعودية ضمن أولى 4 وجهات ترفيهية في القارة، وضمن الدول الـ10 الأولى عالمياً، من خلال التدشين الضخم للموسم، وما يرافقه من فعاليات طيلة الـ70 يوماً للموسم.ورأت أن التنوع الكبير في فعاليات موسم الرياض يعكس جهود الهيئة العامة للترفيه في الإعداد المميز للموسم، وإيجاد فعاليات تتناسب مع جميع أطياف ومكونات المجتمع وفئاته السنية، وتلبية جميع الشرائح المستهدفة.واعتبرت أن الحضور الغفير لافتتاح موسم الرياض من مختلف أطياف المجتمع السعودي عكس مدى تعطش السعوديين الكبير للترفيه بمفهومه المبتكر الجديد، الأمر الذي من شأنه أن يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي بعد بلوغ مبيعاته لأكثر من 235 مليون ريال في الأيام الـ3 الأولى للموسم.// انتهى //06:30ت م0006