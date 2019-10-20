طرابلس 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، بالإعلان أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فايز السراج سيرأس وفد ليبيا في قمة «روسيا - أفريقيا» التي ستعقد بمدينة سوتشي الروسية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بمشاركة رؤساء الدول المشاركة، فضلًا عن ممثلي الأعمال من الجانبين، والمؤسسات التكاملية النشطة في القارة الأفريقية.وأشارت الصحف إلى تأكيد القيادة العامة للجيش الوطني للأطراف المشاركة في المحادثات الدولية، التي ستنظمها العاصمة الألمانية برلين، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة، أن تكون المحادثات حول أهمية القضاء على الإرهاب وحل التنظيمات، والمجموعات المسلحة ونزع جميع سلاحها، لإفساح المجال للحوار الوطني الشامل، يضمن الاستقرار في ليبيا.وتابعت الأوضاع العسكرية، موضحة أن محور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس شهداشتباكات متقطّعة بين قوات حفتر وقوات الوفاق، مشيرة إلى أن القوات دمرت أكبر مخزن سلاح فى مدينة غريان ومعدات حربية تركية، كما دمر سلاح الجو أكبر مخزن للأسلحة فى مدينة مصراتة.ورصدت الصحف اتفاق أعضاء مجلس النواب المجتمعين في القاهرة على تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية لغرض الإعداد لجلسة لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى.// انتهى //08:26ت م0010