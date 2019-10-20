سانتياجو 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأعلن الجيش في تشيلي فرض حظر التجول خلال ساعات الليل في العاصمة سانتياجو.وقال الرئيس التشيلي سيباستيان بنيرا إنه سيجمد سياسة النقل التي لا تحظى بشعبية في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة صعوبة لمعالجة اضطرابات واسعة النطاق في الشوارع بسبب زيادة أسعار المواصلات.وفرض الجنرال المسؤول عن أمن سانتياجو حظر التجول في المدينة من الساعة العاشرة مساء السبت حتى السابعة صباح الأحد.// انتهى //08:29ت م0012