الخرطوم 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تسليم وفد الحكومة السودانية الذي يقود التفاوض مع حركات الكفاح المسلح في جوبا أمس وفد الحركة الشعبية شمال التي يقودها عبدالعزيز الحلو ولجنة الوساطة من جنوب السودان ورقتين تشملان رده على إعلان المبادئ.وأشارت إلى إحباط القوات اليمنية المشتركة مسنودةً بالتحالف العربي هجومًا عنيفًا لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مواقعها شرق مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.وركزت على الاعتداء الذى نفذه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال أمس على قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب في قرية الجبعة جنوب بيت لحم.ونقلت عن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل تصريحه عقب لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري أنهما اتفقا على إنجاز الموازنة النهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.وكتبت عن تصويت نواب مجلس العموم البريطاني لصالح دعم - تعديل ليتوين - لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون مع الزعماء الأوروبيين.// انتهى //09:46ت م0019