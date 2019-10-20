رام الله 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصعيد المستوطنين اليهود اعتداءاتهم بحق قاطفي الزيتون خاصة في بيت لحم ونابلس.وسلطت الصحف الضوء على مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من تغول الاحتلال ومستوطنيه.وتناولت صحف الصباح خبر انتخاب مختصون في اجتماع الأيام التعريفية للمنظمات الدولية الذي عقد في تونس دولة فلسطين بالإجماع مقررا للدورة الـ20 للأمناء العامين للجان العربية للتربية والثقافة والعلوم، ممثلة بالأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دواس دواس.وأوردت صحف فلسطين تظاهر عشرات الآلاف من البنانين لليوم الثالث احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.وتناقلت إعلان وزارة الحالات الطارئة الروسية مقتل 13 شخصًا في انهيار سدّ بمنجم للذهب في منطقة راسنويارسك بسيبيريا.// انتهى //09:48ت م0020