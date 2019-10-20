القاهرة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية توطين صناعة النقل في البلاد بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.وواكبت القمة الروسية الأفريقية التي يستضيفها منتجع سوتشي بروسيا بعد غدٍ الثلاثاء برئاسة الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، من أجل دفع العلاقات إلى آفاق أوسع للتعاون المشترك.ولفتت الانتباه إلى تصاعد الاحتجاجات في لبنان، واستقالة وزراء حزب "القوات اللبنانية"، وإعلان تشيلي حالة الطوارئ وتشديد التأهب الأمني مع تصاعد وتيرة أعمال العنف في البلاد. وتناقلت الصحف إرجاء مجلس العموم البريطاني أمس التصويت على اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من 31 أكتوبر الجاري حتى نهاية يناير المقبل.ولفتت الانتباه إلى تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستئناف العملية العسكرية بشمال سوريا إذا لم ينفذ الاتفاق المبرم مع واشنطن بشأن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة تنفيذًا كاملًا. وأخبرت عن تدمير الجيش الليبي منشآت دفاعات جوية تركية تستخدمها الجماعات الإرهابية في مدينة مصراتة شرق طرابلس.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ ارتفاع ضحايا انفجاري أفغانستان إلى 122 قتيلًا ومصابًا، ومقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا بعد انهيار أحد السدود في سيبيريا.// انتهى //09:50ت م0021