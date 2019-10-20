إسلام آباد 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم امتثال باكستان لستة وثلاثين نقطة من إجمالي أربعين نقطة وضعتها مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" لإخراج باكستان من القائمة الرمادية الخاصة بالدول التي لا تتخذ إجراءات كافية لمكافحة تمويل الإرهاب.واهتمت بدعوة الحكومة لأحزاب المعارضة إلى التفاوض لحسم الخلافات عبر الحوار بدلًا من الاحتجاج على الشوارع. وأشارت إلى رفض باكستان لتصريحات رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي الذي هدد بتغيير مسار الأنهار المشتركة مع باكستان.وتطرقت إلى عزم باكستان على فتح معبر "كرتاربور" الحدودي مع الهند الشهر المقبل لتوفير التسهيلات لإحدى الطوائف الدينية في الهند للوصول إلى أماكن عبادتها في باكستان.إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الاحتجاجات الجارية في لبنان، واستقالة عدد من الوزراء من الحكومة اللبنانية.// انتهى //09:52ت م0023