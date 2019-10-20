جيزان 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان السيول.وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .وأكدت مديرية الدفاع المدني بجازان، أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.// انتهى //10:14ت م0025