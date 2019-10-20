تبوك 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظات البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //10:39ت م0027