الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسينظم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بالتعاون مع الأمانة العامة لدول الخليج العربية، وبالشراكة مع وزارة الصحة بسلطنة عمان غدًا, الماراثون التوعوي الصحي ويستمر لمدة ثلاثة أيام, وذلك ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون بدول الخليج العربية بولايتي المصنعة وصحار.وأوضح مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل، أن هذه الفعالية تهدف إلى تشجيع النشاط البدني في المجتمعات الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية، ومن أهمها الأمراض القلبية الوعائية، والسكري، والسمنة، وتشجيع المبادرات التوعوية الخليجية المشتركة، وأن ما تحقق في مختلف الميادين يتوج مسيرة المجلس وإنجازاته في الجوانب الصحية والتوعوية التثقيفية .وبين أن سلطنة عمان تستضيف فعاليات أيام مجلس التعاون كونها تترأس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، مؤكدًا حرص حكومة السلطنة على الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون وإنجازاته .وأشار إلى أن فعاليات أيام مجلس التعاون تستهدف الجمهور من المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، بمختلف شرائحهم وفئاتهم والجهات المعنية مبينًا أن الايام تتضمن إقامة الندوات وحلقات العمل والمحاضرات والمعارض.وتأتي مثل هذه المبادرات والشراكات من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون للارتقاء بمستوى الصحة في الدول الأعضاء، والتعريف بأهمية دور المجلس في المجال التوعوي والصحي التثقيفي بكافة المجالات، بما ينعكس على صحة المواطن الخليجي ويعزز السلوك الصحي الإيجابي.// انتهى //10:41ت م0028