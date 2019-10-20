هلسنكي 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، في العاصمة هلسنكي اليوم، معالي وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا فيصل بن إبراهيم غلام.وأطلع الربيعة وزير خارجية فنلندا على ما قدمه المركز من مشروعات إنسانية للمنكوبين والمحتاجين في العالم التي وصلت حتى الآن 1,062 مشروعًا خصص معظمها للشعب اليمني الشقيق، نفذت بالتعاون مع الشركاء المحليين ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة، مبينًا أن المركز ينفذ العديد من البرامج والمشاريع النوعية مثل برنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين، ومراكز الأطراف الصناعية، ومشروع ( مسام ) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.وتحدث معاليه عن العلاقة المميزة بين المملكة وفنلندا الممتدة على مدى 50 عامًا، متناولًا زيارته لفنلندا والاجتماعات الناجحة التي أجريت مع الأطراف الفنلندية المعنية وأهمية الشراكة بين المركز والجهات الفنلندية ذات العلاقة.وعبر وزير ‏الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عن تقديره للجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة عبر المركز وأهميتها في تخفيف معاناة العديد من الدول المستفيدة.// انتهى //11:34ت م0036