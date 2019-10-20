الجزائر 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على أسماء الراغبين في تولي منصب رئيس الجمهورية، مشيرةً إلى أن ثلاثة من المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ليوم 12 ديسمبر المقبل استوفوا شروط الترشح في انتظار بقية المتنافسين على المنصب.وتحدثت صحف الأحد عن الجدل السياسي في تونس حول تشكيل الحكومة الجديدة، لافتةً النظر إلى انقسام داخل حركة النهضة الحائزة على أغلبية مقاعد البرلمان التونسي الجديد بين رافض للتنازل عن رئاسة الحكومة وبين مفضل للتنازل عنها والبقاء خلف الستار.وتطرقت إلى تطورات الوضع في لبنان، مخبرةً عن أن آلاف اللبنانيين يصرون على التغيير الجذري لنظام الحكم، ورفض الجيش اللبناني التدخل لتفريق المتظاهرين ما دامت احتجاجاتهم سلمية.وفي متفرقات أخرى، أشارت صحف الجزائر إلى تأكيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر الجاري، بالرغم من طلب مجلس العموم تأجيل التصويت على الاتفاق المعدل ل"بريكست".// انتهى //11:36ت م0037