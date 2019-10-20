لندن 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصويت مجلس العموم البريطاني لصالح إرجاء التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".وأخبرت الصحف أن التأجيل سيعني إلزام رئيس الوزراء بوريس جونسون التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري.وأفادت الصحف بتظاهر نحو مليون شخص أمس أمام مبنى البرلمان في لندن؛ مطالبين بإجراء استفتاء جديد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".وناقشت الصحف البريطانية صباح الأحد مخاطر العملية العسكرية التركية الجارية شمال سوريا على حلف "الناتو" الذي يعارض الهجوم التركي وذلك لمخالفته سياسة ومصالح الحلف.وتطرقت الصحف إلى المظاهرات في لبنان نتيجة فشل الحكومة في الملف الاقتصادي، مشيرةً إلى أن اللوم لا يقع على المتظاهرين اللبنانيين على إشعال بيروت فهم فقراء وغاضبون وجوعى، وبسبب فرض الضرائب والفساد وارتفاع الأسعار.وأفادت الصحف بتزايد الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب بعض المواقف السياسية للإدارة الأمريكية وخاصة في سحب القوات من سوريا مما سمح للقوات التركية بالهجوم على شمال سوريا.// انتهى //11:40ت م0041