بروكسل 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسبدأ سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اجتماعًا خاصًا في بروكسل لمناقشة آخر التطورات المتعقلة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تعثرها مرة أخرى إثر إجبار مجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون على طلب تمديد جديد من الأوروبيين.ويبحث السفراء سبل بلورة رد جماعي على الطلب البريطاني، الذي أرسل بالفعل، في وقت كان البرلمان الأوروبي يستعد هذا الأسبوع للمصادقة على اتفاقية الخروج البريطانية.وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي اليوم إن رئيس المجلس دونالد توسك بدأ في استشارة القادة الأوروبيين بشأن آخر التطورات.// انتهى //11:42ت م0042