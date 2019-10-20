الدمام 21 صفر1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسينظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف بعد غدٍ؛ ندوة بعنوان "صناعة النفط المستقبل والتحديات"، بمشاركة رئيس جمعية مهندسي البترول الدكتور سامي النعيم، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف.وتستعرض محاور الندوة العوامل الجيوسياسية المؤثرة على صناعة النفط؛ والعوامل البيئية ومصادر الطاقة المتجددة، والتطورات التقنية في صناعة النفط، ومستقبل صناعة النفط ومصادر الطاقة البديلة.// انتهى //11:43ت م0043