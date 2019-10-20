الطائف 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسدشن معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني اليوم، فعاليات المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي، الذي تستضيفه المحافظة على مدى ثلاثة أيام ، بإشراف الجمعية العربية للروبوت.وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور جار الله الغامدي أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة وعلوم وتقنية الروبوت في المجتمعات العربية، والعمل على تنظيم المسابقات والأنشطة والفعاليات في مجال الروبوت، ودعم العلاقات العلمية بين أعضاء الجمعية، وتشجيع تبادل الدراسات والبحوث، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والعالمية من أجل التعاون وتبادل الخبرات واللقاءات، وتنظيم الدراسات والدورات التدريبية وإقامة لقاءات علمية ومؤتمرات متخصصة، إضافة إلى التعاون المهني مع المؤسسات العربية ذات العلاقات والاهتمام المشترك في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات الشباب العربي في علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، وإبراز الجمعية كمؤسسة استشارية متخصصة وتقديمها كبيت خبرة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وتشجيع المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية على تبني المبادرات وتقديم الخدمات في هذا المجال العلمي.من جهته أكد رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء المهندس إسماعيل ياسين أن المؤتمر يشارك فيه مجموعة كبيرة من الخبراء والباحثين العالمين والعرب في مجال صناعة الروبوت، بأوراق عمل وورش تدريبية بهدف إضافة المعرفة وتبادل الخبرات للارتقاء بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي للأفضل، مشيرًا إلى أن الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي هي مؤسسة علمية تأسست في 2011م ومقرها المملكة الأردنية الهاشمية، ولها أنشطة في جميع الدول العربية وهدفها نشر ثقافة علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي.// انتهى //11:48ت م0044