عام / أمانة منطقة نجران تنظم ملتقى "الإفصاح وشفافية المعلومات"
الأحد 1441/2/21 هـ الموافق 2019/10/20 م واس
نجران 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس
تنظم أمانة منطقة نجران بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الثلاثاء القادم، ملتقى "الإفصاح وشفافية المعلومات"، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة.
ويتناول الملتقى عدداً من المحاور منها: التحديات وآليات الإفصاح، وإتاحة المعلومات، وتعزيز الشفافية والتوعية بأهميتها، والتعاون بين الجهات لتعزيز النزاهة، ومعوقات تبادل المعلومات بين الجهات .
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12:00ت م
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