نجران 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واستنظم أمانة منطقة نجران بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الثلاثاء القادم، ملتقى "الإفصاح وشفافية المعلومات"، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة.ويتناول الملتقى عدداً من المحاور منها: التحديات وآليات الإفصاح، وإتاحة المعلومات، وتعزيز الشفافية والتوعية بأهميتها، والتعاون بين الجهات لتعزيز النزاهة، ومعوقات تبادل المعلومات بين الجهات .// انتهى //12:00ت م0045