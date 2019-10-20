أبها 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واساعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنشاء جمعية للخدمات الإنسانية بمركز" كحلا" الحدودي التابع لإمارة منطقة عسير.وسلّم مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير حسين بن حمد المري اليوم، شهادة تسجيل جمعية "كحلا" للخدمات الإنسانية لرئيس مجلس إدارتها وذلك بمقر مركز "كحلا" الحدودي، ثم عقد اجتماعا بأعضاء مجلس إدارة الجمعية قدم خلاله شرحا عن التعليمات والأنظمة المنظمة لعمل الجمعية ونطاق خدماتها.وأكد المري أهمية التواصل الفعال والتكامل بين الجمعية ومركز التنمية الاجتماعية حيث تعتبر هذه الجمعية الأولى في "كحلا" التي تُعنى بتقديم خدمات اجتماعية للأهالي، مشيراً إلى أن جميع مراحل تأسيسها حظيت بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الذي وجه بسرعة إنهاء الترخيص للجمعية للبدء في أعمالها لخدمة الأهالي.// انتهى //12:16ت م0047