تونس 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم، المشاورات السياسية والحزبية بين مكونات المشهد السياسي التونسي في مسعى لتشكيل الحكومة جديدة، موردةً بعض التسريبات حول الشخصيات المحتملة لترأس هذه الحكومة.وتناولت مواصلة سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا مشاوراته مع الأطراف المحلية والخارجية تمهيدًا لانعقاد مؤتمر برلين حول أزمة ليبيا الراهنة.وأبرزت صحف الأحد، الهدوء الحذر الذي ساد قلب العاصمة اللبنانية بعد ساعات طويلة من الاحتجاجات اعتراضًا على تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرةً إلى تبادل أحزاب لبنانية الاتهامات بالتسبب في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.وتحدثت عن إعلان السودان وجماعة مسلحة كبيرة اتفاقهما على خارطة طريق تتيح استئناف محادثات السلام بينهما. وأوردت اتهام منظمة العفو الدولية القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بارتكاب "جرائم حرب" في هجومها شمال شرقي سوريا، في وقت يواصل فيه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تهديداته ضد المسلحين الأكراد.وأشارت صحف تونس إلى قرار مجلس العموم البريطاني إرجاء التصويت على "بريكست" بعد أن أيد النواب بأغلبية 16 صوتًا لائحة تدعو إلى عدم التصويت على الاتفاق إلى أن تكتمل الإجراءات المطلوبة للانسحاب.// انتهى //12:22ت م0048