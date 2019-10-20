أبها 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسنظم مركز "دلني" للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بأبها، نهاية الأسبوع المنصرم، اللقاء الشهري للمركز بعنوان " بوصلة الاستثمار بقطاع السياحة "، تحدث خلالها متخصصون في قطاع السياحة.وقدم المركز خلال اللقاء حزمة متكاملة من الخِدْمات المساندة غير مالية للمشروعات التي تواجه تحديات، وذلك من خلال خبرات علمية وعملية وشراكات عالمية مع جهات داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف المركز إلى تمكين المشاركين ومساعدتهم على اكتساب القدرة على تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه المنشأة, وتحديد فرص التحسين ومساعدة صاحب المشروع السياحي على اكتشاف وضع مشروعه الحقيقي مقارنة بالمنافسين ومساعدته في إعادة توجيه المسار الصحيح للمنشأة وخاصة في القطاع السياحي بعسير.وأقيمت ‏على هامش اللقاء جلسات إرشادية وتدريبات عملية للنقاش مع المتحدثين بهدف تبادل التجارِب والخبرات.// انتهى //12:32ت م0049