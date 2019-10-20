عرعر 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة منصور الملافخ، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم تقرير عن حملة " هويتي انتمائي " التي أطلقها فرع الأحوال المدنية بالمنطقة واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة .واستهدفت الحملة التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة كإثبات شخصي لها، وضرورة المحافظة عليها بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهم في المدارس والجامعات واستقبال طلباتهم في مكاتب الأحوال النسائية بالمنطقة وإتاحة الفرصة للمواطنات لاستخراج الهوية الوطنية خلال الأوقات المناسبة لهن .وأشاد سموه بالدور الرائد الذي تبذله إدارات الأحوال المدنية في المملكة، الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية الحديثة، التي من شأنها خدمة المواطنين وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم أفضل الخِدْمات للمواطنين .من جانبه, أعرب مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عن شكره وتقديره لسموه أمير المنطقة على توجيهاته التي ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن.// انتهى //14:30ت م0092