نجران21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التدريب التربوي اليوم ، دورة تدريبية بعنوان "قواعد التعليم المؤثر" ، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة.واشتملت الدورة على عددٍ من المحاور منها : فن توجيه الأسئلة، والتفاعل الصفي، وإدارة الصف، واستعراض أهم نماذج أنماط التعلم الأساسية، ومهارات التعامل مع تلك الأنماط وتطبيق استراتيجيات التعليم المؤثر، إلى جانب مهارات المعلم المؤثر، وفنيات تصميم الأسئلة الصفية وأساليب التقويم للطالب.//انتهى//14:33ت م0094