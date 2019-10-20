ثقافي / " قواعد التعليم المؤثر " دورة تدريبية بتعليم نجران
الأحد 1441/2/21 هـ الموافق 2019/10/20 م واس
نجران21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واس
نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التدريب التربوي اليوم ، دورة تدريبية بعنوان "قواعد التعليم المؤثر" ، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة.
واشتملت الدورة على عددٍ من المحاور منها : فن توجيه الأسئلة، والتفاعل الصفي، وإدارة الصف، واستعراض أهم نماذج أنماط التعلم الأساسية، ومهارات التعامل مع تلك الأنماط وتطبيق استراتيجيات التعليم المؤثر، إلى جانب مهارات المعلم المؤثر، وفنيات تصميم الأسئلة الصفية وأساليب التقويم للطالب.
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14:33ت م
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