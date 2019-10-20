أبهـا 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأتلفت بلدية بارق نحو ٥٠ طنا من النفايات خلال اليومين الماضيين, وذلك ضمن جهودها الميدانية اليومية في حملة معالجة التشوه البصري في المحافظة والمراكز التابعة لها .وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد البارقي أنه تم خلال الحملة إزالة ١٥٠٠ ملصق دعائي, و٢٠ لوحة مخالفة, مبيناً أن قسم الخدمات بالبلدية يواصل أعماله اليومية في حملة معالجة التشوه البصري, ونظافة الشوارع العامة, وإعادة أعمال الدهانات للأرصفة الوسطية, وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة, مشيراً إلى استمرارية جهود البلدية في أعمال النظافة العامة للقرى , والأحياء والحدائق العامة والمتنزهات وتسوية الحفر على الطرق وطمس الكتابات المشوهة للمنظر العام , إضافة الى صيانة الأرصفة, واستبدال أعمدة الإنارة التالفة وصيانتها .// انتهى //14:34ت م0095