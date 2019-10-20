الأحساء 21 صفر1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واستنظّم غرفة الأحساء ممثلة بلجنة التجارة والاستثمار الأربعاء المقبل لقاء مفتوحًا بعنوان "واقع الشركات العائلية" ، وذلك في قاعة الحماد بمقر الغرفة الرئيس.ويتناول اللقاء الذي يقدمه رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونين بغرفة الشرقية وعضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري المحامي خالد بن عبداللطيف الصالح عدة محاور، منها تكوين وتنظيم وتحول الشركات العائلية، واستمرارية الشركات العائلية وطرق حل المنازعات، وتطوير ومراجعة عقود الشركات العائلية، إضافة إلى آلية التعاقب على إدارة الشركات العائلية.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة البرامج والأنشطة التي تنفذها اللجنة في إطار رسالتها الهادفة إلى تعزيز الدور المهم للقطاع الخاص في المملكة، وبشكل خاص الشركات العائلية، حيث تمثل نسبة كبيرة من إجمالي عدد الشركات ولها مساهمة مقدّرة في الاقتصاد الوطني والناتج الإجمالي المحلي، وكذلك تطوير أداء وكفاءة القطاع الخاص في الأحساء ومتابعة متطلباته والتوعية بدوره، إلى جانب المساهمة في توطين القوى العاملة في منشآته بما ينسجم مع رؤية لمملكة 2030.// انتهى //14:35ت م0097