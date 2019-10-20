أبها21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسشهد معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم، افتتاح حملة توعوية وتثقيفية تنفذها كلية طب الأسنان، للتوعية بصحة الفم والأسنان وذلك في بهو مقر إدارة الجامعة بأبها "قريقر".واطلع السلمي على المعرض المصاحب، الذي يضم ملصقات توعوية ومشاريع بحثية للطلاب والطالبات من مختلف تخصصات طب الأسنان في الجامعة، إضافة إلى أجنحة تعريفية وتثقيفية بمجالات طب الأسنان ومهامها.وأوضح رئيس قسم "صحة أسنان المجتمع" بالكلية الدكتور سعد بن محمد القحطاني، أن الحملة تتم بمشاركة مختلف تخصصات الكلية، مشيرا إلى أنها موجهة لطلاب ومنسوبي الجامعة وكافة شرائح المجتمع، وتنفذ على 3 مراحل وهي التوعية والتثقيف وخدمات كشف وعلاج لبعض الحالات، إضافة إلى التحويل لعيادات الكلية لعلاج الحالات التي تتطلب ذلك بشكل مجاني.// انتهى //14:37ت م0098