جدة 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واستحتضن مدينة جدة في الرابع من ديسمبر المقبل مسابقة سعودية في تصميم المجوهرات تحت شعار "وطن من ذهب" ، بمشاركة 100 مصمم ومصممة ، وذلك بفندق هيلتون جدة .وتهدف المسابقة التي تأتي بدعم لوجستي من الغرفة التجارية الصناعية بجدة والشريك الفني "معهد المستقبل العالي للتدريب” إلى تأهيل مصممي ومصممات والموهوبين في مجال تصميم المجوهرات وتعزيز قدرتهن على المشاركة بفاعلية في أحد أهم القطاعات الجاذبة للمرأة السعودية، في ظل حاجة القطاع للكفاءات السعودية الموهوبة.وأشارت رئيسة اللجنة الفنية للفعالية رجاء مؤمنة، أنه سيتم فرز الأعمال المشاركة للإعلان عن الفائزين في الحفل الذي يعقد يوم الأربعاء ٧ ربيع الثاني ١٤٤١ في حفل كبير يقام بهذه المناسبة بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين والمختصين في عالم المجوهرات والذهب ، مشيرة إلى أن هدف الفعالية دعم رواد ورائدات الأعمال في مجال تصميم المجوهرات من جميع مدن ومناطق المملكة، وإبراز أعمالهم في المجتمع .وبينت أن تقديم الأعمال والتصاميم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة الوطنية بهدف التأهل لتنفيذ القطع وعرض نخبة من إبداعات رائدات الاعمال في تصميم المجوهرات في فندق جدة هلتون بالمعرض الخاص لاختبار افضل ثلاث قطع مجوهرات للمتسابقين وتكريمهم وسط احتفالية كبيرة بهذه المناسبة.// انتهى //14:37ت م0099