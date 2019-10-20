حائل 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل اليوم ، المرحلة الثانية من برنامج الوعي المالي "ريالي"، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المالي لأداء مختلف شرائح المجتمع السعودي، وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة المالية الأساسية التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية من أجل حياة كريمة، و‏‏أثر إيجابي على الاقتصاد السعودي.‏وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، أهمية وجود مثل هذه البرامج النوعية التي ترتقي بالمفاهيم الاقتصادية والمعيشية وتعدّ من الأهداف الرئيسية للمعرفة، مؤكداً أن وزارة التعليم وتعليم حائل مشاركين في الارتقاء بالمهارات الحياتية والمعارف للطلاب والطالبات.من جهته قدم مشرف برنامج "ريالي" المهندس عبد الرحمن الشمراني، عرضاً موجزاً عن البرنامج، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي تمت بين وزارة التعليم وشركة سدكو القابضة نصت على تدريب 2.000.000 طالب وطالبة تم تدريب 455.000 طالب وطالبة في العام الماضي من خلال سفراء وسفيرات البرنامج في 16 إدارة تعليمية، منهم ‏‏14.000 طالب وطالبة في تعليم حائل في أكثر من 140 مدرسة.‏وأفاد المهندس الشمراني أنه سيتم استهداف أكثر من 15.000 طالب وطالبة في تعليم حائل في ‏النسخة الثانية من البرنامج.// انتهى //14:39ت م0100