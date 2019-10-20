أبها 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط والمجاردة والنماص وبارق وتنومة ورجال المع وسراة عبيده ومحايل.وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار جريان السيول في عدد من الأودية .// انتهى //14:39ت م0101