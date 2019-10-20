الرياض 21 صفر 1441 هـ الموافق 20 أكتوبر 2019 م واستغلب إنتر ميلان على مضيفه ساسوولو الذي خسر أمامه أربع مرات في مواجهاتهما الست الأخيرة، بنتيجة 4 ـ 3 اليوم في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، متحضراً بأفضل طريقة لمواجهة الأربعاء المقبل ضد بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.ودخل فريق المدرب أنطونيو كونتي اللقاء على خلفية خسارته في المرحلة السابقة من غريمه يوفنتوس (1-2) حامل اللقب، ما سمح للأخير بانتزاع الصدارة منه. لكنه نجح في العودة سريعاً إلى طريق الانتصارات وتحقيق فوزه السابع في ثماني مراحل، وذلك بفضل ثنائية لكل من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو.وكاد إنتر أن يسقط مجددا في فخ مضيفه بعدما سمح له في أواخر المباراة بالعودة من نتيجة 1-4 إلى 3-4 نتيجة هشاشة دفاعية، لكنه نجح في نهاية المطاف في التخلص من عقدة لازمته منذ 2017 أمام ساسوولو الذي حقق 4 انتصارات متتالية على "نيراتسوري" وتعادلاً واحداً في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما قبل لقاء الأحد على "مابي ستاديوم".ورفع إنتر الذي خسر مباراتيه الماضيتين أمام برشلونة الإسباني في دوري الأبطال ويوفنتوس في "الدوري الإيطالي "بالنتيجة ذاتها (1-2)، رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة خلف فريق يوفنتوس الذي فاز أمس على ضيفه بولونيا بصعوبة 2-1.وتقدم إنتر مبكراً بعد مرور أقل من دقيقتين على صافرة البداية عبر مارتينيز الذي وصلته الكرة على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء إثر ركنية نفذها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، فأطلقها في شباك الحارس أندريا كونسيلي, لكن فرحة رجال كونتي لم تدم طويلا لأن دومينيكو بيراردي أدرك التعادل حين استفاد من خسارة كريستيانو بيراغي للكرة وتلاعب به قبل أن يسدد من زاوية صعبة في مرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش عند الدقيقة (16)، رافعا رصيده الشخصي الى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم.واعتقد مارتينيز أنه أعاد إنتر للمقدمة لكن الحكم ألغى هدفه عند الدقيقة (27) بسبب خطأ من البلجيكي لوكاكو داخل المنطقة قبل وصول الكرة إلى زميله الأرجنتيني, وبعد هدف ملغى لساسوولو بداعي التسلل، عوّض البلجيكي لوكاكو وسجل لفريقه في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من الهولندي ستيفن دي فراي, قبل أن يحسم المباراة بشكل كبير لصالح فريقه قبيل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء انتزعها المتألق مارتينيز عند الدقيقة (45).وأضاف إنتر الهدف الرابع عند الدقيقة (71) من ركلة جزاء نفذها مارتينيز بعد خطأ في منطقة الجزاء للتركي مرت مولدور على نيكولو باريلا، لكن ساسوولو رفض الاستسلام، وقلص الفارق في الدقيقة 74 عبر البديل الصربي فيليب دوريشيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سددها إلى يسار هاندانوفيتش، مستفيداً من خطأ دفاعي لباريلا، وأضاف الثالث في الدقيقة 81 بفضل مجهود فردي للفرنسي جيريمي بوغا الذي تلاعب بالبديل النمسوي فالنتينو لازارو قبل أن يسدد في الشباك.// انتهى //16:06ت م0131